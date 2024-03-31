Лепёхин: жду, когда гегемония «Зенита» закончится, но остальные команды не прибавляют

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о гегемонии петербургского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«В этом сезоне, в отличие от трёх-четырёх предыдущих чемпионатов, «Зенит» даёт шанс соперникам подтянуться к нему и бороться за первое место. Из-за этого сохраняется интрига в чемпионской гонке. Мне интересно, кто бросит вызов «Зениту», потому что «Зенит» в последние годы остаётся лучшей командой и результаты с игрой это подтверждают.

Команда выглядит поувереннее, чем остальные клубы, но в этом сезоне «Зенит» допустил много осечек. Всё равно рано или поздно ждёшь, когда гегемония «Зенита» закончится. Может быть, в этом сезоне, но не знаю. Все ждут, что «Зенит» станет слабее, но и остальным командам надо становиться сильнее, но они не прибавляют», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.