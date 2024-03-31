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«Черноморец» одержал волевую победу над «Аланией» в выездном матче Первой лиги

«Черноморец» одержал волевую победу над «Аланией» в выездном матче Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и новороссийский «Черноморец». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным из Москвы. Матч проходил на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Черноморец
Новороссийск
1:0 Гиоргобиани – 34'     1:1 Антонов – 75'     1:2 Родионов – 90+1'    

Полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани с 11-метровой отметки открыл счёт на 34-й минуте. Гости ответили голами Антона Антонова на 73-й минуте и Ильи Родионова на 90-й.

После этой встречи «Алания» с 36 очками в 24 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, «Черноморец» набрал 27 очков и поднялся на 14-ю строчку.

В 26-м туре 6 апреля владикавказцы сыграют с «Ленинградцем» на выезде, «Черноморец» на следующий день примет «Кубань».

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