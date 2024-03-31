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«Зенит» забил шесть безответных мячей «Рубину» в матче женской Суперлиги

«Зенит» забил шесть безответных мячей «Рубину» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Зенит» и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Академия Газпром» в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой хозяек со счётом 6:0.

Россия - Суперлига (ж) . 4-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Гживиньска – 32'     2:0 Пантюхина – 44'     3:0 Ишмухаметова – 71'     4:0 Коровкина – 79'     5:0 Коровкина – 87'     6:0 Чинчилья – 90+1'    

Счёт открыла польская полузащитница Габриэла Гживиньска на 32-й минуте. Через 12 минут Екатерина Пантюхина с 11-метровой отметки удвоила преимущество санкт-петербургской команды. Во втором тайме Дарина Ишмухаметова (71-я), Нелли Коровкина (79-я, с пенальти, и 87-я) и Присцила Чинчилья (90+1) сделали счёт разгромным.

После трёх матчей в Суперлиге футболистки из Санкт-Петербурга набрали девять очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка, однако у «Зенита» есть игра в запасе. После двух матчей в данном соревновании «Рубин» не заработал ни одного очка и расположился на 12-й, предпоследней строчке.

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