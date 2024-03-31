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Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о возможном уходе Мбаппе: он всё ещё может передумать

Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о возможном уходе Мбаппе: он всё ещё может передумать
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что продолжает надеяться на то, что нападающий парижан Килиан Мбаппе примет решение не покидать клуб по окончании сезона.

«Я всё ещё надеюсь, что Килиан передумает. Он пока ничего не объявил. Он всё ещё может передумать. Давайте представим, что мы выигрываем четыре титула в этом сезоне, а Килиан в последний момент делает свой выбор и решает, что его место в Париже. Почему бы и нет?» — приводит слова Энрике Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским клубом, рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу Анчелотти, что грядущим летом 25-летний нападающий присоединится к команде.

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