«Локомотив» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Глушенков, Сулейманов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Последний раз команды встречались в 5-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью — 1:1. На гол хавбека «быков» Ильзата Ахметова, который сейчас уже перешёл в «Зенит», Антон Миранчук ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят РПЛ.

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