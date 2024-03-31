Ташуев: лига в этом году интересная, говорить об аутсайдерах не поворачивается язык

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о конкуренции в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ясно, что вся борьба впереди ещё, и мы далеко ещё не обезопасили себя от стыков, в первую очередь. Вы видите, как команды отбирают очки у лидеров, все сражаются сейчас. Турнир достаточно интересный в этом году, Премьер-Лига интересная. Говорить об аутсайдерах на команды «Сочи», «Оренбург», «Ахмат», условно, не поворачивается язык. У них крепкие клубы с крепкими финансами. «Балтика» Калининград в том числе с «Ростехом». Это не аутсайдер, а так сложился чемпионат, что вот сегодня так. Интересный турнир сам по себе в этом году», — сказал Ташуев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 21 проведённом матче.