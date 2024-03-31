Ван Дейк в матче с «Брайтоном» проиграл первую верховую дуэль в АПЛ за последние 7 матчей

Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в этом матче проиграл первую верховую дуэль за последние семь матчей в чемпионате Англии. До этого он выиграл 25 верховых единоборств в шести предыдущих матчах с начала февраля. Его обидчиком стал центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк.

В нынешнем сезоне 32-летний ван Дейк сыграл 37 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

32-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 84,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает ван Дейка в € 32 млн.