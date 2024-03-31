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Ван Дейк в матче с «Брайтоном» проиграл первую верховую дуэль в АПЛ за последние 7 матчей

Ван Дейк в матче с «Брайтоном» проиграл первую верховую дуэль в АПЛ за последние 7 матчей
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Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэлбек – 2'     1:1 Диас – 27'     2:1 Салах – 65'    

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в этом матче проиграл первую верховую дуэль за последние семь матчей в чемпионате Англии. До этого он выиграл 25 верховых единоборств в шести предыдущих матчах с начала февраля. Его обидчиком стал центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк.

В нынешнем сезоне 32-летний ван Дейк сыграл 37 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

32-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 84,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает ван Дейка в € 32 млн.

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