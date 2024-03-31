«Арис» — «Анортосис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина

Сегодня, 31 марта, состоится матч плей-офф чемпионата Кипра по футболу между лимасольским «Арисом», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и «Анортосисом». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Напомним, в своём последнем матче в чемпионате «Арис» в гостях потерпел поражение от «Пафоса» (0:1). Александр Кокорин не принимал участия в игре.

В данный момент лимасольский «Арис» располагается на третьей строчке чемпионата Кипра по футболу, завоевав 60 очков в 30 проведённых матчах. «Анортосис», в свою очередь, идёт шестым, имея в на своём счету 48 очков после аналогичного количества игр.