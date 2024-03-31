«Арис» — «Анортосис»: где смотреть прямую трансляцию матча команды Александра Кокорина
Поделиться
Сегодня, 31 марта, состоится матч плей-офф чемпионата Кипра по футболу между лимасольским «Арисом», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, и «Анортосисом». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 30-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Пафос
Пафос
Окончен
1 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Танкович – 82'
Прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылкам:
Напомним, в своём последнем матче в чемпионате «Арис» в гостях потерпел поражение от «Пафоса» (0:1). Александр Кокорин не принимал участия в игре.
В данный момент лимасольский «Арис» располагается на третьей строчке чемпионата Кипра по футболу, завоевав 60 очков в 30 проведённых матчах. «Анортосис», в свою очередь, идёт шестым, имея в на своём счету 48 очков после аналогичного количества игр.
Комментарии
- 31 марта 2024
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:35
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:01
-
17:00