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Тарханов: Помазун вытащил ничью для «Урала» в матче со «Спартаком»

Тарханов: Помазун вытащил ничью для «Урала» в матче со «Спартаком»
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Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал ничейный результат в матче московского «Спартака» и екатеринбургского «Урала». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 30 марта 2024 года. Она завершилась со счётом 0:0. Ворота уральцев защищал голкипер Илья Помазун.

«Хорошо, что «Урал» на выезде в Москве сыграл вничью, хотя Григорий Иванов заявлял, что три очка лучше, чтобы выйти из зоны стыковых матчей. Не получилось посмотреть полностью игру, видел фрагменты матча. Говорили про пенальти на Зиньковском, но мне кажется, что не было 11-метрового удара, судья прав. Илья Помазун вытащил ничью для «Урала» в матче со «Спартаком», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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