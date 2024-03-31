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Агент Джикии: про «Спартак» либо хорошо, либо никак — моих слов про клуб нет

Агент Джикии: про «Спартак» либо хорошо, либо никак — моих слов про клуб нет
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Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался об отношении к столичному клубу.

«Я не хочу давать сугубо субъективные комментарии по поводу «Спартака». О нём либо хорошо, либо никак. Моих слов нет про «Спартак». Я говорю про моральное состояние футболиста — он тренируется и готовится. Он конкурентен и сейчас другой, нежели осенью. Понятно, что не играл четыре месяца, да, это напрягает. Но мы недавно виделись, попили чай. Обстановка хорошая. Будем решать, что дальше. Но в клубные дела не лезем, не имеем права», — передаёт слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что действующее соглашение Джикии с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона.

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