Агент Миранчука: реакция Малиновского на пост «Аталанты»? Не буду комментировать негодяя

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на провокацию со стороны украинского полузащитника Руслана Малиновского.

— Как Алексей, вы и «Аталанта» отреагировали на комментарий Малиновского?

— Не буду комментировать негодяев, потому что нормальная лексика закончится. Поведение этого человека многогранное и много раз показывалось.

В каждом матче с Сашей Головиным он инициировал все встречи, сам лично просил обменяться футболками, а потом выдал это так, что Головин к нему подошёл. Это же бред! Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки долго и просил администраторов позвать Головина, а потом получилось так, — передаёт слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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