Болельщики «Факела» организовали самый масштабный перформанс в истории клуба

Болельщики «Факела» на матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» организовали самый масштабный перформанс в истории воронежского футбола. Об этом сообщила пресс-служба «Факела».

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Встреча состоялась сегодня, 31 марта. Команды сыграли вничью — 0:0. Особое внимание к себе привлёк баннер, который перед началом игры появился на восточной трибуне Центрального стадиона профсоюзов. Отмечается, что этот баннер стал самым большим в истории воронежского футбола.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 26 очков за 21 матч. На первой строчке находится «Зенит», у которого 41 очко.