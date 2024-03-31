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«Локомотив» — «Краснодар»: матч начался на 11 минут позже из-за технических неполадок

«Локомотив» — «Краснодар»: матч начался на 11 минут позже из-за технических неполадок
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Сейчас проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'    

Начало матча было отложено на 11 минут из-за проблем с трансляцией.

Последний раз команды встречались в 5-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью — 1:1. На гол хавбека «быков» Ильзата Ахметова, который сейчас уже перешёл в «Зенит», Антон Миранчук ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят таблицу РПЛ.

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