Фанаты «Краснодара» вывесили баннер, посвящённый Владимиру Ивичу

Фанаты «Краснодара» вывесили баннер, посвящённый бывшему главному тренеру команды Владимиру Ивичу, во время матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча продолжается в эти минуты. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0.

Фото: Фото Андрей Панков, «Чемпионат»

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 41 очко.

Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев, который с 2021 по 2024 год возглавлял азербайджанский «Сабах». С 2018 по 2021 год он работал в стане южан.

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