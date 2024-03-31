«Локомотив» — «Краснодар»: хозяева сравняли счёт на 81-й минуте матча

Сейчас проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счёт в матче на 81-й минуте.

Последний раз команды встречались в 5-м туре нынешнего сезона РПЛ. Тогда «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью — 1:1. На гол хавбека «быков» Ильзата Ахметова, который сейчас уже перешёл в «Зенит», Антон Миранчук ответил в компенсированное время второго тайма.

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 20 матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции с 39 очками после аналогичного количества встреч. В случае победы «быки» вновь возглавят таблицу РПЛ.

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