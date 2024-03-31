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«Алавес» — «Реал Сосьедад»: Захарян оформил голевую передачу на Пачеко

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: Захарян оформил голевую передачу на Пачеко
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Сегодня, 31 марта, проходит матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра проводится на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч начался в 19:30 мск. На момент выхода новости гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Пачеко – 59'    

На 59-й минуте Хон Пачеко вывел гостей вперёд. Ему ассистировал российский полузащитник Арсен Захарян.

После 29 туров чемпионата Испании «Алавес» набрал 32 очка и занимает 13-е место. В свою очередь, «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр в испанской Примере заработал 46 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 19-м туре. В том матче «Реал Сосьедад» и «Алавес» сыграли вничью со счётом 1:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

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