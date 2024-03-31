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Никита Чернов оценил шансы «Спартака» на попадание в топ-3 РПЛ

Никита Чернов оценил шансы «Спартака» на попадание в топ-3 РПЛ
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о перспективах красно-белых попасть в тройку сильнейших в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Отрыв от тройки РПЛ? Шесть очков — это две игры, по сути. «Спартак» может попасть в топ-3 по итогу сезона, это реально», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 30 марта, красно-белые в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

После рестарта чемпионата России «Спартак» не забил ни одного гола и не победил ни в одном матче РПЛ. Красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), «Уралом», а также уступили «Факелу» (0:2). Единственную победу они одержали в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1).

После 21 матча в РПЛ «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

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