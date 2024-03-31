«Марсель» — «ПСЖ»: защитник гостей Бералдо удалён в конце первого тайма

В эти минуты идёт матч 27-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте матча защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо получил прямую красную карточку.

Последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура Лиги 1 нынешнего сезона. В том матче сильнее оказались парижане, которые разгромили «Марсель» со счётом 4:0. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, форвард Рандаль Коло Муани, а также нападающий Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, заработав 39 очков.