«Краснодар» не может победить в четырёх матчах подряд после возобновления сезона

31 марта завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

Таким образом, «Краснодар» продлил свою серию без побед во всех турнирах после возобновления сезона до четырёх матчей. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграли вничью с «Рубином» (1:1), в 20-м туре чемпионата России краснодарцы уступили «Ростову» (1:2), а в Кубке страны они проиграли «Химкам» (0:2).

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).