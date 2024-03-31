Главный тренер «Краснодара» Мусаев: мы думаем о чемпионстве и мечтаем о нём

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что «быки» мечтают закончить нынешний сезон Российской Премьер-Лиги на первой строчке в турнирной таблице.

«Мы думаем о чемпионстве и мечтаем об этом. Но я сказал команде не смотреть на то, как играют наши конкуренты. Мы думаем о себе и концентрируемся на себе. Не нужно смотреть на результаты соперников», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).