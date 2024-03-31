Мурад Мусаев: «Краснодар» в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал

Главный тренер «Краснодар» Мурад Мусаев оценил состояние команды, которую до его прихода возглавлял Владимир Ивич.

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача — те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 31 марта, завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Итоговый результат — 1:1. Эта игра стала для Мусаева первой во главе южан после возвращения на пост главного тренера.

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