Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ничьей в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«С одной стороны, как матч складывался по счёту, и то, что мы его вытащили, — это плюс. Но по характеру матча мы были острее по подходам, могли забивать. Хорошие были моменты. В концовке «Краснодар» имел моменты, им надо отдать должное. Но в конце момент у Сарвели и Хамулича — надо было забивать. Ничья по игре. Мы хотели победить, но ситуация сложилась так. В том числе из-за кадрового дефицита.

Лёша Батраков провёл хорошие сборы. Он провёл матчи и заслужил выход на поле. У него есть всё, чтобы составлять конкуренцию, выходить. Наш молодой воспитанник, достоин того, чтобы быть частью команды», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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