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Максим Деменко: у «Краснодара» пока видна команда Ивича, о футболе Мусаева говорить рано

Максим Деменко: у «Краснодара» пока видна команда Ивича, о футболе Мусаева говорить рано
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1), который недавно вновь возглавил Мурад Мусаев.

«Ни одна из команд не заслуживала поражения, игра была равной. «Краснодар» хорошо начал с первых минут, забил гол. «Локомотив» же смог в конце отыграться. Думаю, никто из них результатом не доволен, так как хотели победить.

Пока рано говорить, какой футбол будет ставить Мусаев. Пока видна команда Ивича. Но я говорил, что Мусаев добавит футболистов на своё усмотрение, которые до этого не играли. Футболистам, которым Ивич не очень доверял, Мусаев же доверяет больше. Появляется шанс сейчас для тех, кто не играл. У «Краснодара» была мотивация сегодня, но пока что-то говорить рано», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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