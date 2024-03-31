Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бохум» и «Дармштадт 98» сыграли вничью в матче 27-го тура Бундеслиги

«Бохум» и «Дармштадт 98» сыграли вничью в матче 27-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и ««Дармштадт 98». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» (Бохум, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 2:2

Германия - Бундеслига . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 2
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Хофман – 30'     2:0 Хофман – 48'     2:1 Скарке – 62'     2:2 Вильхельмссон – 76'    

На 16-й минуте счёт в матче нападающий «Бохума» Филипп Хофман. На 49-й минуте Хофман сделал дубль. На 62-й минуте матча забил нападающий гостей Тим Скарке. На 77-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон.

«Бохум» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 27 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 14 очков.

Также сегодня, 31 марта, в 27-м туре Бундеслиги прошли ещё две игры. «Аугсбург» и «Кёльн» не смогли выявить победителя — 1:1. «Штутгарт» и «Хайденхайм» разошлись миром в результативной игре, которая закончилась со счётом 3:3.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Майер – 18'     1:1 Зельке – 33'    
Германия - Бундеслига . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 3
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Гирасси – 41'     2:0 Штиллер – 53'     2:1 Нюбель – 62'     2:2 Кляйндинст – 84'     2:3 Кляйндинст – 85'     3:3 Ундав – 90+8'    
Удаления: нет / Доведан – 90+6'
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android