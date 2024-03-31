«Бохум» и «Дармштадт 98» сыграли вничью в матче 27-го тура Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бохум» и ««Дармштадт 98». Игра проходила на стадионе «Воновия Рурштадион» (Бохум, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 2:2
На 16-й минуте счёт в матче нападающий «Бохума» Филипп Хофман. На 49-й минуте Хофман сделал дубль. На 62-й минуте матча забил нападающий гостей Тим Скарке. На 77-й минуте счёт в матче сравнял игрок «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон.
«Бохум» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков за 27 матчей. «Дармштадт» находится на последнем месте, заработав 14 очков.
Также сегодня, 31 марта, в 27-м туре Бундеслиги прошли ещё две игры. «Аугсбург» и «Кёльн» не смогли выявить победителя — 1:1. «Штутгарт» и «Хайденхайм» разошлись миром в результативной игре, которая закончилась со счётом 3:3.
- 31 марта 2024
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