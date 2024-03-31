Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ после ничьей «Краснодара» с «Локомотивом»

«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ после ничьей «Краснодара» с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» после завершения 22-го тура Российской Премьер-Лиги опубликовала турнирную таблицу.

Сегодня, 31 марта, завершился матч, который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги, между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1. Эта игра стала для Мусаева первой во главе южан после возвращения на пост главного тренера.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android