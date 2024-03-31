«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ после ничьей «Краснодара» с «Локомотивом»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» после завершения 22-го тура Российской Премьер-Лиги опубликовала турнирную таблицу.

Сегодня, 31 марта, завершился матч, который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги, между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1. Эта игра стала для Мусаева первой во главе южан после возвращения на пост главного тренера.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).