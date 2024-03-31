Игрок «Краснодара» Сперцян: всё в РПЛ становится намного интереснее

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Конечно, приезжали за победой. Не реализовали свои моменты. По большей части играли в обороне. Нам остаётся играть, бороться. Всё становится намного интереснее.

По-разному игры складываются. Мы играли на атаку, такая схема была, чтобы пять человек находились за линией мяча и получали мы между линиями, уходим в атаку», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).