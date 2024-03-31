Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» — «ПСЖ»: гости в меньшинстве вышли вперёд на 56-й минуте матча

«Марсель» — «ПСЖ»: гости в меньшинстве вышли вперёд на 56-й минуте матча
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ». Встреча проходит на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Игру обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 53'     0:2 Рамуш – 85'    
Удаления: нет / Бералдо – 40'

На 56-й минуте матча забил полузащитник парижан Витинья с передачи Усмана Дембеле. Ранее, на 40-й минуте, был удалён защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо.

Последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура Лиги 1 нынешнего сезона. В том матче сильнее оказались парижане, которые разгромили «Марсель» со счётом 4:0. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, форвард Рандаль Коло Муани, а также нападающий Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, набрав 39 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android