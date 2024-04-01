«Положительных эмоций больше, всё-таки отыгрались». Глушенков — о матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков прокомментировал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Положительных эмоций больше, всё-таки отыгрались, спасли игру. Но надо не пропускать такие голы, как мы пропустили с углового, ну и забивать свои моменты. В первом тайме было очень много подходов, которые на 80 процентов должны были заканчиваться голом. В перерыве подумал, что хватит подрабатывать, пасовать, нужно первым или вторым касанием бить по воротам. Так и сделал, вторым касанием ударил и забил. К матчу на Кубок восстановимся, да. Это очень важный матч для нас. Подойдём в полной боевой готовности», — приводит слова Глушенкова сайт «Локомотива».

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 28 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

«Локомотив» после 22 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка.