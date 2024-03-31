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«Краснодар» обратился к фанатам после игры с «Локомотивом»

Пресс-служба «Краснодара» обратилась к фанатам, которые поддерживали команду во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Мы слышали только вас. Спасибо за поддержку, «быки»!

#ЛокоКраснодар #МыКраснодар», – говорится в сообщении клуба.

31 марта завершился матч, который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги, между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).