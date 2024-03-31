Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обратился к фанатам после игры с «Локомотивом»

«Краснодар» обратился к фанатам после игры с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» обратилась к фанатам, которые поддерживали команду во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Мы слышали только вас. Спасибо за поддержку, «быки»!

#ЛокоКраснодар #МыКраснодар», – говорится в сообщении клуба.

31 марта завершился матч, который закрыл программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги, между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).

Материалы по теме
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Ивич как будто не уходил из «Краснодара»! Но «Локо» снова спас проигранный матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android