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Марсель — ПСЖ 0:2, результат матча 27-го тура Лиги 1 31 марта 2024 года

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Марсель» в матче Лиги 1
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Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ». Встреча прошла на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 53'     0:2 Рамуш – 85'    
Удаления: нет / Бералдо – 40'

На 40-й минуте матча защитник «ПСЖ» Лукас Бералдо получил прямую красную карточку. На 56-й минуте матча забил полузащитник парижан Витинья с передачи нападающего Усмана Дембеле. На 86-й минуте забил нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш с передачи Марко Асенсио.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 27 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, заработав 39 очков.

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Турнирная таблица Лиги 1
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