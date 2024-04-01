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Экс-игрок «Динамо» Сапета: медали команда заберёт, сто процентов

Экс-игрок «Динамо» Сапета: медали команда заберёт, сто процентов
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета рассказал, что верит в то, что бело-голубые окажутся в тройке лучших команд чемпионата России по итогам сезона-2023/2024.

«Очень расстроился из-за поражения «Динамо». «Ростов» был быстрее и больше хотел выиграть. Странно, что бело-голубые так ужасно сыграли в обороне. С такой защитой очень тяжело выходить на чемпионский график. Но медали команда заберёт, сто процентов. Тем более все конкуренты потеряли очки», – приводит слова Сапеты «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на текущий момент занимает третье место. Первое место в Российской Премьер-Лиге занимает «Зенит», имея в своём активе 41 очко после 21 матча.

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