Гуарирапа прокомментировал свой дебютный гол за «Сочи» в РПЛ

Венесуэльский нападающий футбольного клуба «Сочи» Сауль Гуарирапа поделился эмоциями от первого забитого мяча в РПЛ.

«Я очень рад забить свой первый мяч в чемпионате России. Я для этого много работал. В том эпизоде мы сделали всё, что от нас требует тренер. Прошла хорошая передача из глубины за спину, мне удалось открыться и принять мяч, затем обыграть защитника и главное — забить!» – приводит слова игрока пресс-служба южан.

Напомним, 30 марта состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 2:2. Сауль Гуарирапа в минувшем матче забил свой дебютный гол за сочинцев в чемпионате России.