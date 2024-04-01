Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал, что ему безразлично мнение людей, которые не согласны с ранней заменой нападающего Килиана Мбаппе в матче 27-го тура французской Лиги 1 между парижанами и «Марселем» (2:0). Мбаппе был заменён на 65-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш.

«Люди не согласны с моим решением? Мне всё равно. Каждую неделю звучит одна и та же песня… это скучно. Я тренер. Я принимаю решения каждую неделю. Я делаю всё возможное для «ПСЖ», я буду делать это до своего последнего дня в Париже», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 27 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, заработав 39 очков.