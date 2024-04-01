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Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»

Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал замену Мбаппе на 65-й минуте матча с «Марселем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал, что ему безразлично мнение людей, которые не согласны с ранней заменой нападающего Килиана Мбаппе в матче 27-го тура французской Лиги 1 между парижанами и «Марселем» (2:0). Мбаппе был заменён на 65-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 53'     0:2 Рамуш – 85'    
Удаления: нет / Бералдо – 40'

«Люди не согласны с моим решением? Мне всё равно. Каждую неделю звучит одна и та же песня… это скучно. Я тренер. Я принимаю решения каждую неделю. Я делаю всё возможное для «ПСЖ», я буду делать это до своего последнего дня в Париже», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 62 очка за 27 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, заработав 39 очков.

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