Данни высказался о причинах ухода Кокорина из «Зенита» после его возвращения из тюрьмы

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Конечно, у него были проблемы с Мамаевым, но моё отношение к нему не изменилось, сейчас он делает хорошую работу на Кипре. Мы с ним тоже на связи. Я поздравлял его с чемпионством. Часто разговаривали и я был рад, что он в своё время пришёл в «Зенит». И даже после того, как он вернулся из тюрьмы, он здорово играл за «Зенит» во время предсезонки, много забивал. А потом он ушёл. Не знаю, почему. Мне кажется, если бы он остался, он бы проявил себя. Не знаю, что случилось, я уже не в «Зените», я знаю Кокорина, плюс он был в очень хорошей форме, но ничего не поделаешь, это жизнь. Он закрыл одну дверь и открыл другую. Уверен, что сейчас он счастлив со своей семьёй и наслаждается футболом. Это самое главное», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».

Кокорин играл за «Зенит» с 2016 по 2020 год. Всего российский форвард забил 34 гола и отдал 12 результативных передач в 92 сыгранных матчах. В составе «Зенита» Кокорин стал обладателем всех российских трофеев: выиграл золото РПЛ (2019), Кубок (2016) и Суперкубок (2016) страны.