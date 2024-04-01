Кафанов отреагировал на результативную ошибку Лещука в игре с «Ростовом»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал результативную ошибку вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Лещук начинал атаку коротким пасом. Марцел Личка требует от вратарей начинать атаку через защитников и полузащитников. Игорь отдавал пас правильно. Другое дело, что партнер в последний момент остановился, что и позволило Щетинину перехватить мяч и забить гол. Требование начинать атаку от ворот предъявляется ко всем современным вратарям в Европе и мире. Многие голкиперы Европы и мира уже допускали такие ошибки. Это не прихоть вратарей, а требование современного футбола. Голкипер должен играть как полевой футболист. «Ростов» играет в этот футбол уже три года, и у нас тоже бывали ошибки. Но мы все равно будем продолжать идти по этому пути», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими.