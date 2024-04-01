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Сборная России отреагировала на результативную передачу Захаряна в матче с «Алавесом»

Сборная России отреагировала на результативную передачу Захаряна в матче с «Алавесом»
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В сборной России отреагировали на результативную передачу российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (1:0).

«Захарян отдал голевую — «Реал Сосьедад» победил. Отличный матч для Арсена», — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Пачеко – 59'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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