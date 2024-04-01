Арсен Захарян повторил личный рекорд в Ла Лиге по передачам под удар

31 марта прошёл матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра проводилась на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч забил Хон Пачеко с передачи российского полузащитника Арсена Захаряна.

Как сообщает Opta Sports, Захарян в этой игре повторил свой личный рекорд в Ла Лиге по передачам под удар. Россиянин совершил четыре таких паса — больше всех в прошедшей игре.

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После 29 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» заработал 49 очков и расположился на шестой строчке.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.