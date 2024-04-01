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Испанская журналистка рассказала, кто внёс залог за Дани Алвеса

Испанская журналистка рассказала, кто внёс залог за Дани Алвеса
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Залог, который помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы, внёс известный бразильский журнал, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на испанскую журналистку Марису Бласкес.

По данным источника, данное издание получило признание как на национальном, так и на международном уровне за выдающиеся репортажи о важных фигурах. Отмечается, залог был внесён в обмен на эксклюзивный репортаж о жизни Дани Алвеса. Переговоры предполагали проведение интервью в формате документального видео, в котором будет освещена история бывшего бразильского футболиста.

Ранее предполагалось, что залог за футболиста внёс форвард «Атлетико» Мемфис Депай, однако, агент нидерландца опроверг эти слухи.

Напомним, Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации.

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