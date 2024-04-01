Футболисты «Челси» призвали руководство уволить Маурисио Почеттино — HITC

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Несколько футболистов «Челси» призвали руководство клуба отправить в отставку главного тренера клуба Маурисио Почеттино по окончании нынешнего сезона, сообщает HITC.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2). После этого матча некоторые футболисты «Челси» разговаривали с руководством лондонского клуба, где выразили недовольство тренером. Они дали понять руководству, что хотели бы отставки Почеттино.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 40 очков. В следующем туре команда встретится с «Манчестер Юнайтед».

Почеттино возглавляет «Челси» с 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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