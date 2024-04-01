Данни: Дзюба — это лучший тип футболиста, который может быть в твоей команде

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о российском нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — это, наверное, лучший тип футболиста, который может быть в твоей команде, потому что он всегда улыбается, он всегда шутит. Он прекрасный человек, я с ним до сих пор на связи. Раз в неделю точно общаемся. Я ему что-то пишу, он мне отвечает. На каком языке? На русском, на английском, но мы всегда на связи. И это хорошо, мне нравится Дзюба», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».