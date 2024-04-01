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Данни: Дзюба — это лучший тип футболиста, который может быть в твоей команде

Данни: Дзюба — это лучший тип футболиста, который может быть в твоей команде
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Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о российском нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — это, наверное, лучший тип футболиста, который может быть в твоей команде, потому что он всегда улыбается, он всегда шутит. Он прекрасный человек, я с ним до сих пор на связи. Раз в неделю точно общаемся. Я ему что-то пишу, он мне отвечает. На каком языке? На русском, на английском, но мы всегда на связи. И это хорошо, мне нравится Дзюба», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».

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