Гвардиола назвал «фантастическое» качество игроков «Арсенала» после очного матча в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 30-го тура английской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (0:0) и высоко оценил игру соперника.

«Мы взяли сегодня лишь одно очко. Мы не создали много моментов, как и «Арсенал». Они оборонялись очень компактно, и мы не могли отбирать мячи с помощью высокого прессинга, потому что потому что соперник был силён физически и играл на высоком уровне.

Игра была очень напряжённой, мы были проводили матч в обычном ритме, но этого нам немного не хватило в финальной трети поля для достижения результата. «Арсенал» же имел пару моментов, когда мы теряли мяч. Они хорошо прессингуют, доводя это качество до фантастического уровня. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас на вершине «Ливерпуль», но в прошлом и в этом сезоне «Арсенал» играет очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», набрав 67 очков. Второе место занимает «Арсенал», записав в свой актив 65 очков.

Материалы по теме Хосеп Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ

Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве: