Бывший футболист «Зенита» Данни высказался о Сергее Семаке

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о главном тренере санкт-петербургского клуба Сергее Семаке, с которым они вместе выступали.

«Я играл против него, и я играл вместе с ним в «Зените». Он потрясающий человек, потрясающий парень, настоящий профессионал. Он очень помогал команде, когда пришёл в «Зенит». Потом здорово проявлял себя, когда был помощником тренера. А сейчас он уже лучший тренер в России.

Что я могу сказать о нем? Для меня он — человек, который мне очень сильно помог вырасти в профессиональном плане, ведь когда он пришёл к нам, ему уже было 32 года или около того. Но он тренировался и работал гораздо больше, чем остальные футболисты. И это здорово. Для меня он всегда был примером и всегда вдохновлял меня работать ещё больше», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».