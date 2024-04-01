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Президент «Баварии» раскритиковал команду после поражения в матче с «Боруссией»

Президент «Баварии» раскритиковал команду после поражения в матче с «Боруссией»
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о поражении своей команды в важном матче сезона с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

«Бавария» не были той «Баварией», к которой все привыкли и которую нам хотелось бы видеть. В этом сезоне это уже не первый раз, когда у нас не получается включиться в игру и добиться успеха.

Мы проиграли заслуженно. Мы были слишком статичны, недостаточно агрессивны, в нас было слишком мало страсти, и это было видно на поле», — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Отметим, «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

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