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Opta опубликовала процентные шансы клубов АПЛ на чемпионство в нынешнем сезоне

Opta опубликовала процентные шансы клубов АПЛ на чемпионство в нынешнем сезоне
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31 марта, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между командой «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Матч закончился ничейным результатом — 0:0. Также во вчерашнем матче «Ливерпуль» у себя на поле обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.

Статистический портал Opta после вчерашних матчей опубликовал данные о шансах клубов АПЛ в процентах на чемпионство в нынешнем сезоне. «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ. Нулевая ничья в матче «Ман Сити» — «Арсенал» позволила мерсисайдцам выйти в лидеры чемпионата Англии, их шансы на чемпионство выросли до 48%.

Шансы «Сити» на титул упали c 46% до 34%, «Арсенал» остался с 19%.

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