Юрген Клопп прокомментировал важную победу «Ливерпуля» над «Брайтоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 30-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1).

«Было бы здорово не уступать по счёту 0:1. Я бы предпочёл вести в счёте с разницей в четыре-пять мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.

Отлично, что мы сыграли разумно, защищались разумно. Да, было непросто, но были матчи с «Брайтоном», когда мы были даже не близки по качеству к нему. На этот раз мы были спокойны.

Уровень «Брайтона» невероятный. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю этот клуб. У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а наши игроки немного устали. Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, очень круто», — цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, на данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в своём активе 67 очков. У идущего на втором месте «Арсенала» — 65 очков. На третьей строчке «Ман Сити» — 64 очка.