«У них нет ничего в мозгу». Экс-игрок «Челси» обрушился с критикой на команду

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф подверг критике команду Маурисио Почеттино за их игру в большинстве в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

«Ладно, сезон для вас уже закончился, но вы играете с «Бёрнли» 11 против 10, так что они собираются выиграть… а потом они растворяются. Ничего не происходит, вы ведёте 1:0 до перерыва, возвращаетесь и через три минуты пропускаете гол, потом пытаетесь немного поиграть и забиваете ещё один гол, а потом говорите: «Хорошо, хорошо», а потом всё снова становится ужасно.

Они должны были проиграть эту игру. 11 против 10. «Челси» проти «Бёрнли». Для меня это конец. Это несправедливо по отношению к болельщикам, к истории клуба и бывшим игрокам – к которым отношусь и я, и некоторые другие, наблюдающие за этим и столь шокированные ситуацией.

Это несправедливо по отношению ко всем этим людям, и я не знаю, что они, владельцы и игроки там делают. У игроков нет выносливости, ничего в сердце, ничего в мозгу, они не знают, что делать на поле.

Если вы играете 11 против 10, вы должны разгромить команду, против которой играете, но они позволили им вернуться, и едва не проиграли. Это же ужасно! Это непрофессионально. Это несправедливо, опять же, по отношению к людям, которые любят клуб», – приводит слова Лебёфа Metro со ссылкой на ESPN.

На данный момент «Челси» занимает 11 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 40 очков.