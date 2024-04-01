Молодой игрок «Локомотива» Батраков высказался о дебюте в матче с «Краснодаром»
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём дебюте за железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).
«Тяжело выходить в любом матче, а тут я дебютировал с «Краснодаром» — одним из лидеров чемпионата. Я постарался сделать всё, что в моих силах.
Я понял, что дебют близок, когда начал попадать в заявку «Локомотива» на официальные матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие, что выпустили меня на такой непростой матч», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Отметим, что 18-летний Батраков появился на поле в матче с «Краснодаром» на 55-й минуте игры. Команды завершили встречу вничью со счётом 0:0.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10' 1:1 Глушенков – 81'
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