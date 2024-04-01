Молодой игрок «Локомотива» Батраков высказался о дебюте в матче с «Краснодаром»

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своём дебюте за железнодорожников в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

«Тяжело выходить в любом матче, а тут я дебютировал с «Краснодаром» — одним из лидеров чемпионата. Я постарался сделать всё, что в моих силах.

Я понял, что дебют близок, когда начал попадать в заявку «Локомотива» на официальные матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие, что выпустили меня на такой непростой матч», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Отметим, что 18-летний Батраков появился на поле в матче с «Краснодаром» на 55-й минуте игры. Команды завершили встречу вничью со счётом 0:0.