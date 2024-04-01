Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков объяснил, почему остался жить в Сербии после отставки из «Спартака» Суботица

Кержаков объяснил, почему остался жить в Сербии после отставки из «Спартака» Суботица
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита», а ныне российский тренер Александр Кержаков объяснил, почему остался жить в Сербии после отставки с тренерского мостика «Спартака» из Суботицы.

«Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошёл в школу, в четвёртый класс. Решили никуда его не дёргать — доучится здесь этот учебный год», — сказал Александр Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Александр Кержаков завершил профессиональную клубную карьеру в 2017 году. С 2020 года бывший нападающий «Зенита» и сборной России начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Эксклюзив
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android