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Кержаков: в Сербии огромное количество билбордов напоминает о единстве с Россией

Кержаков: в Сербии огромное количество билбордов напоминает о единстве с Россией
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался о жизни в Сербии, где он остался после работы тренером в «Спартаке» из Суботицы. Также он рассказал об отношении сербов к России.

«В тех странах, где жил и играл, никогда не ощущал предвзятости ко мне и моей семье. Но в Сербии отношение к России немного отличается от других мест. Это видно не только в общении с людьми. Например, огромное количество билбордов напоминает, что Россия и Сербия едины. Наверное, так можно сказать про отношения наших стран», — сказал Александр Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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