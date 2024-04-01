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Невилл: никогда не видел, чтобы кто-то так защищался в матче с «Ман Сити», как «Арсенал»

Невилл: никогда не видел, чтобы кто-то так защищался в матче с «Ман Сити», как «Арсенал»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл похвалил «Арсенал» за игру в обороне в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:0).

«Я никогда не видел, чтобы команда так усложняла задачу «Манчестер Сити» в финальной трети. Казалось, что «канониры» перекрыли вообще всё пространство и не оставили ни одной свободной зоны. Способ, которым «Арсенал» защищался, был совершенно уникальным. Два центральных защитника команды Артеты провели фантастическую игру. Они выиграли все единоборства.

С точки зрения владения мячом, полагаю, «Арсеналу» хотелось большего, но у них всё равно были моменты. Они нанесли два удара в створ, а «Сити» — только один. Так что, думаю, «канониры» могут быть довольны», — приводит слова Невилла британское интернет-издание Daily Mail.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон
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